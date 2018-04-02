Скрытая угроза: что делать с животными, погибшими во время паводка на Алтае

Домашние и сельскохозяйственные животные массово гибнут во время паводка в Алтайском крае. В краевом управлении ветеринарии рассказали altapress.ru что делать, если вы нашли трупы животных.
Что делать при обнаружении погибшего животного?
1. Сообщить в государственную ветеринарную службу вашего района (города). Контактные телефоны размещены на сайте управления ветеринарии Алтайского края.
2. Вызвать ветеринарного специалиста, который осмотрит труп животного и определит порядок утилизации.
Что нельзя делать?
1. Сбрасывать трупы животных в бытовые мусорные контейнеры.
2. Вывозить на свалки и полигоны для захоронения, закапывать в землю. В отдельных случая разрешается захоронение в землю только с разрешения главного госветинспектора Алтайского края.
Почему нельзя вывезти на свалку или закопать в землю?
Потому что существует риск распространения инфекционных заболеваний, общих для человека и животных.
Как утилизируют трупы животных?
Трупы животных являются биологическими отходами, поэтому их утилизируют по соответствующим правилам. Такие отходы должны перерабатывать на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, сжигать под контролем ветспециалиста. В Алтайском крае трупы животных обеззараживают в биотермических ямах (скотомогильниках), которые находятся в каждом районе. По данным краевого управления ветеринарии, пока случаев подтопления скотомогильников в паводок-2018 не было.
Что делает ветслужба края чтобы заразные болезни не распространялись?
1. Вакцинируют крупный рогатый скот, птицу, свиней против основных инфекционных болезней.
2. Дезинфицируют помещения и территории, попавшие в зону подтопления.
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