Скрытая угроза: что делать с животными, погибшими во время паводка на Алтае

Трупы животных являются биологическими отходами, поэтому их утилизируют по соответствующим правилам. Такие отходы должны перерабатывать на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, сжигать под контролем ветспециалиста. В Алтайском крае трупы животных обеззараживают в биотермических ямах (скотомогильниках), которые находятся в каждом районе. По данным краевого управления ветеринарии, пока случаев подтопления скотомогильников в паводок-2018 не было.