Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 января -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Омским медикам не выплачивают зарплату со словами «никаких перебоев нет»

Сотрудники омской больницы, которым не выплатили декабрьскую зарплату, пожаловались на задержку, сообщает NGS55.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

По словам медиков центральной больницы в Омске, деньги должны были выплатить 12 января.

«Главный отвечает, что денег нет, обещают каждый день. В городе все медики зарплату уже получили, а у нас вроде бы одно здравоохранение», — сообщил изданию один из врачей.

Глава медучреждения рассказал, что задержка зависит не от организации.

Кроме того, подчеркнул он, сотрудников предупреждали о выплатах с опозданием.

«Ситуация какая — никаких перебоев нет, это обычная ситуация для начала года. Мы ждем, когда Территориальный фонд ОМС перечислит деньги страховым компаниям», — пояснил главврач.

Предположительно, деньги поступят на счет больницы 24 января — задержка составит полмесяца.

Ранее altapress.ru рассказал, какие выплаты положены врачам за коронавирусных пациентов по новым правилам в Алтайском крае.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость