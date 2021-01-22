Омским медикам не выплачивают зарплату со словами «никаких перебоев нет»

Сотрудники омской больницы, которым не выплатили декабрьскую зарплату, пожаловались на задержку, сообщает NGS55 .

По словам медиков центральной больницы в Омске, деньги должны были выплатить 12 января.

«Главный отвечает, что денег нет, обещают каждый день. В городе все медики зарплату уже получили, а у нас вроде бы одно здравоохранение», — сообщил изданию один из врачей.

Глава медучреждения рассказал, что задержка зависит не от организации.

Кроме того, подчеркнул он, сотрудников предупреждали о выплатах с опозданием.

«Ситуация какая — никаких перебоев нет, это обычная ситуация для начала года. Мы ждем, когда Территориальный фонд ОМС перечислит деньги страховым компаниям», — пояснил главврач.

Предположительно, деньги поступят на счет больницы 24 января — задержка составит полмесяца.

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