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Жизнь

Омский лось два дня лежал вверх копытами в узенькой траншее для газопровода и смотрел на звезды

В Омской области спасли лося, упавшего в узкую и глубокую траншею для газопровода, сообщает региональное минприроды и экологии.

Лось.
Лось.
СС0

Инцидент произошел в Любинском районе. Информация про лося поступила 30 сентября инспектору местного отдела охотничьего хозяйства.

«В 4 километрах от деревни Степановка в траншее для прокладки газопровода лежит лось», — «телеграфировали» инспектору.

Специалист примерно в 14:00 прибыл по указанным координатам и обнаружил сохатого — лежал в канаве вверх ногами и не мог встать.

Стоит отметить, что канава для укладки газопровода имеет глубину 3 метра, при ширине — 70−80 см. Так что лось впритирочку вошел спиной вниз.

Инспектор организовал освобождение лесного животного с помощью экскаватора. Траншею аккуратно расширили и сделали уклон.

«Примерно в 16:30 лось-самец был освобожден, он направился в лесной массив», — отметили в ведомстве.

Как пояснили рабочие, траншею копали 28 сентября, но сломалась техника и трубы не уложили. А когда 30 сентября приехали, чтобы доделать начатое и засыпать канаву, обнаружили лося.

Ранее в Алтайском крае чудом спасли погибавшего маленького лосенка, оставшегося без матери.

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