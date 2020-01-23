Омского таксиста ждет суд за одобрение теракта в Новой Зеландии

В ведомстве отметили, что мужчина работал таксистом и публиковал в сети посты с различными призывами, которые и привлекли силовиков.
«Фигурант при обсуждении в социальной сети террористического акта в Новой Зеландии, произошедшего в марте 2019 года, одобрительно высказывался о массовом убийстве, считал данные действия преступника необходимыми в отношении отдельной социальной группы граждан», — рассказали в ФСБ.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, омич призывал брать в руки оружие и идти свергать российскую власть. Уголовное дело возбуждено за публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.
Напомним, в результате теракта в Новой Зеландии в городе Крайстчерч погиб 51 человек, десятки были ранены. Вооруженный человек напал на людей в мечети. Он был пойман.
Нападения, как сообщалось, планировалось одновременно совершить и в других религиозных сооружениях государства. Задержаны были несколько человек.