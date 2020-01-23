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Жизнь

Омского таксиста ждет суд за одобрение теракта в Новой Зеландии

В Омске будут судить местного жителя, который открыто поддержал теракт в Новой Зеландии, сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на региональную ФСБ.

Такси.
Такси.
unsplash.com

В ведомстве отметили, что мужчина работал таксистом и публиковал в сети посты с различными призывами, которые и привлекли силовиков.

«Фигурант при обсуждении в социальной сети террористического акта в Новой Зеландии, произошедшего в марте 2019 года, одобрительно высказывался о массовом убийстве, считал данные действия преступника необходимыми в отношении отдельной социальной группы граждан», — рассказали в ФСБ.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, омич призывал брать в руки оружие и идти свергать российскую власть. Уголовное дело возбуждено за публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

Напомним, в результате теракта в Новой Зеландии в городе Крайстчерч погиб 51 человек, десятки были ранены. Вооруженный человек напал на людей в мечети. Он был пойман.

Нападения, как сообщалось, планировалось одновременно совершить и в других религиозных сооружениях государства. Задержаны были несколько человек.

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