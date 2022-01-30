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Жизнь

«Он здесь нас отравил»: в Барнауле мать с ребенком швырнула деньги водителю «прокуренного автобуса»

В паблике «Барнаул 22» рассказали, как местная жительница вместе с ребенком проехалась в общественном транспорте и получила негативные эмоции.

Маршрутки в Барнауле.
Маршрутки в Барнауле.
barnaul.org

Жительница Барнаула отметила, что вместе с ребенком решила прокатиться на маршруте № 47.

«В маршрутке было накурено, как в баре. Сейчас кто-то может сказать, ну и пользуйтесь такси тогда, и пользуюсь, но имею право и на общественный транспорт. И да, он ходит не так часто, чтобы выбирать», — рассказала она.

Во время поездки, по словам женщины, дочка сказала, что из-за запаха ее начинает тошнить.

«Прошу водителя остановиться по причине того, что нас рвет из-за того, что сильно накурено. Говорит, сначала рассчитайтесь, потом остановлю. Я в огромном шоке от отношения водителя, от реакции одной пожилой гражданки, которая „девушка, вы что орете, мне плевать на вашего ребенка, я опаздываю“. Я не знаю, как правильно себя вести в таких случаях. Но здесь эмоции через край», — подчеркнула жительница Барнаула.

По ее словам, водитель посоветовал «на такси кататься, если не нравится, что накурено».


В комментариях к видео многие встали на сторону водителя.

«Не поддерживаю водителя, если он курил, но на видео этого факта нет, есть только истерика и скандал на ровном месте. Прежде чем выкладывать подобное, нужно снимать веские доказательства по факту и диалог вести корректно. Вашего ребенка может тошнить от укачивания», — написали женщине.

При этом подчеркнули, что вонять сигаретами могло и от пассажира, который курил на остановке. Зимой запах сигарет особенно насыщенный.

Также женщину осудили в комментариях за то, что она швырнула деньги водителю. На записи она пояснила, что деньки кинула, потому что водитель не хотел выпускать посреди дороги и «отравил».

Ранее сообщили, что власти Барнаула планируют сменить несколько перевозчиков за грубое нарушение графика.

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