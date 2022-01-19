Власти Барнаула планируют сменить несколько перевозчиков за грубое нарушение графика

В Барнауле за грубое и постоянное нарушение графика работы общественного транспорта планируется сменить несколько перевозчиков, сообщает мэрия города.

Ранее барнаульские перевозчики заявили, что и после повышения стоимости проезда не могут работать нормально. Например, на срыв графика влияет отсутствие водителей.

Позже предпринимателей пожурили в очередной раз: в основном замечания касались вечернего времени. Накануне прошла еще одна встреча с перевозчиками, на которой обсудили все те же проблемы.

На очередном совещании, прошедшем 18 января под руководством первого замглавы города Анатолия Воронкова, решили перейти к более жестким мерам за системное нарушение исполнения графика.

«Мы понимаем, что в настоящее время у транспортных предприятий складывается сложная кадровая ситуация с водителями, но качество работы, которое фиксируется на определенных маршрутах, недопустимо, поэтому необходимо принимать соответствующие меры вплоть до смены перевозчиков. Работа общественного транспорта должна быть выстроена должным образом», — подчеркнул Воронков.

В мэрии пояснили, что на нескольких совещаниях рассмотрели работу 13 маршрутов, при этом одни перевозчики приняли необходимые меры, а другие наоборот показали отрицательную динамику по числу нарушений.

Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. 1 декабря 2016 года. Анна Зайкова

Начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Арапов отметил, что нарушителей уже неоднократно штрафовали и отправляли предприятиям претензии, поэтому следующий этап — расторжение контракта в одностороннем порядке или прекращение действия свидетельства по решению суда.

Также на мероприятии обсудили жалобы на отказ водителей принимать безналичную оплату проезда и отсутствие терминалов на некоторых маршрутах.

«Присутствующие на совещании перевозчики отметили, что заинтересованы в использовании безналичного расчета, однако признали, что иногда возникают проблемы, связанные с неготовностью некоторых водителей использовать такую форму оплаты», — рассказали в мэрии.

Воронков поставил перед перевозчиками задачу — взять на личный контроль бесперебойную работу валидаторов и качество обслуживания пассажиров.

Ранее жители Барнаула рассказали, как они относятся к повышению цен на проезд в общественном транспорте.