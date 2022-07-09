Она вернулась: в Алтайском крае снова +30 градусов. В регионе 9 июля обещают жару

Какая погода будет в Алтайском крае 9 июля, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае

Ночью в крае температура будет от +11 до +16 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы, местами туман.

Ветер северо-восточный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем температуру обущают от +25 до +30. По югу местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах туман.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в городе немного холоднее: от +12 до +14. В первой половине ночи кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер северо-восточный 3−8 м/с.

Днем жарко и без осадков: от +25 до +27 градусов.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с.