«Они просто уходят»: власти Алтайского края решили поторопиться с вручением медалей ветеранам

В Алтайском крае вручили больше половины от общего числа юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». Власти решили ускориться с награждением потому, что ветераны в силу преклонных лет быстро уходят. Об этом на пресс-конференции сообщил зампред правительства края Виталий Снесарь.

Первоначально планировалось завершить наградную кампанию к 30 апреля, но «в связи с тем, что старики, как это не прискорбно, в силу своего возраста уходят от нас, мы вынуждены ускорить работу в этом направлении», сказал Снесарь.

С начала 2020 года ушли из жизни 600 человек, которые должны были получить медали. В крае приняли решение наградную кампанию в честь 75-летия Победы провести в течение марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в Алтайский край поступило более 15 тысяч юбилейных медалей. Награды получили пока 8108 ветеранов.

Ранее алтайский ветеран Великой Отечественной войны Леонид Перевозчиков оказался очень недоволен тем, что он увидел на медали в честь 75-летия Победы.