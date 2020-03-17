«Они просто уходят»: власти Алтайского края решили поторопиться с вручением медалей ветеранам

Первоначально планировалось завершить наградную кампанию к 30 апреля, но «в связи с тем, что старики, как это не прискорбно, в силу своего возраста уходят от нас, мы вынуждены ускорить работу в этом направлении», сказал Снесарь.
С начала 2020 года ушли из жизни 600 человек, которые должны были получить медали. В крае приняли решение наградную кампанию в честь 75-летия Победы провести в течение марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Всего в Алтайский край поступило более 15 тысяч юбилейных медалей. Награды получили пока 8108 ветеранов.
Ранее алтайский ветеран Великой Отечественной войны Леонид Перевозчиков оказался очень недоволен тем, что он увидел на медали в честь 75-летия Победы.