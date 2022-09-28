Они сражались за Родину. Пять историй Героев Советского Союза из Алтайского края

В годы Великой Отечественной войны почти каждый пятый житель региона ушел защищать родину. Военкоматы Алтайского края призвали на фронт 566 773 человека, из них сформировали 15 воинских дивизий. Погибло свыше 240 тыc. солдат. Altapress.ru вспоминает подвиги пяти уроженцев региона, получивших звания Героев Советского Союза.

Проводы призывников на фронт в селе Тогул, 1941 год.

Павел Артемьевич Плотников

Родился в барнаульском селе Гоньба в 1920 году. Работал слесарем, занимался в аэроклубе. С 1938 года был в рядах Красной Армии. В 1940-м окончил Новосибирскую военно-авиационную школу пилотов. На фронт попал в октябре 1941 года. Воевал на Южном, Закавказском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Служил заместителем командира эскадрильи, а потом командиром.

Павел Артемьевич Плотников , дважды Герой Советского Союза. СС0

В 1944 году в ходе освобождения Украины уничтожил хорошо охраняемую переправу через Днестр в районе города Дубоссары (Молдова). Всего в ходе Великой Отечественной войны совершил 344 боевых вылета на бомбардировщиках, в которых сбил три самолета противника, уничтожил шесть военных транспортов, семь эшелонов, три железнодорожных моста, более 250 автомашин и другие объекты.

Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Его имя присвоили школе № 97 в Гоньбе. В 1975 году вышел в запас в звании генерал-майора. Жил в Москве, работал в НИИ автомобильного транспорта. Умер в 2000 году.

Вера Сергеевна Кащеева

Родилась в 1922 году в селе Петровка Троицкого района. Работала на Меланжевом комбинате, окончила курсы медсестер. На фронте — гвардии старший сержант, санитарный инструктор. Единственная женщина 39-й гвардейской стрелковой дивизии, удостоившаяся звания Героя Советского Союза (1944).

Вера Сергеевна Кащеева , Герой Советского Союза. СС0

В начале октября 1943 года полк, где служила Вера, приступил к форсированию Днепра. Сержант Кащеева, к тому времени уже прошедшая бои под Сталинградом и Курском, поплыла с первой группой бойцов. Их лодку разбили, и вместе с другими бойцами девушка вплавь добралась до берега. Кащеева добровольно вызвалась пойти в разведку, чтобы понять, откуда немецкие пулеметы вели непрерывный огонь. Во время задания Веру ранили, но она сумела добыть нужную информацию об огневых точках.

Вера Кащеева — одна из первых женщин, получивших награду Международного комитета Красного Креста за исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным.

Демобилизовалась по состоянию здоровья. Работала медсестрой в Барнауле, после замужества жила в Хабаровском, затем Краснодарском краях. Погибла в автокатастрофе с маленьким внуком в 1975 году.

Дмитрий Алексеевич Бакуров

Родился в 1922 году в селе Новоярки Каменского района. Однако, по его словам, на самом деле появился на свет в 1923 году. Но подделал документы, чтобы поступить в военное училище. Тогда его не приняли, а новая дата рождения осталась.

В июле 1941 года призван в Красную Армию, учился во 2-м Томском артиллерийское училище. На фронте оказался с 24 апреля 1942 года. Капитан. Командир батареи 22-го полка 8-й стрелковой дивизии. В сентябре 1943 года участвовал в форсировании рек Десна, Днепр и Припять.

Дмитрий Алексеевич Бакуров , Герой Советского Союза. novo-sibirsk.ru

При форсировании Припяти Бакуров, использовав бочки, лодки и бревна, перебросил батарею на другой берег. Противники перешли в контратаку и лезли к штабу полка. Бакуров развернул батарею, в упор расстрелял бронемашину, до 30 солдат и офицеров противника, отбив контратаку. 16 октября 1943 года за мужество и героизм при удержании плацдарма на западном берегу Днепра и умелое командование артиллерийской батареей Бакурову присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Дмитрий Алексеевич продолжал службу в армии до 1965 года, затем жил в Новосибирске. Умер в 2019 году. Его именем названы улицы в Усть-Чарышской пристани и Панкрушихе.

Иван Васильевич Глушков

Родился в 1918 году в селе Верхняя Бобровка Залесовского района. Командовал эскадрильей отдельного разведывательного авиационного Краснознаменного полка.

Иван Васильевич Глушков , Герой Советского Союза. elib.altlib.ru

В сентябре 1943 года майор Глушков за один вылет сфотографировал 12 аэродромов фашистов. Экипаж самолета Глушкова разведал оборону противника под Ржевом, Спас-Деменском, Гжатском, Жиздерой, Витебском и в других районах, что помогло войскам разгромить немецких солдат. К февралю 1945 года произвел 317 боевых вылетов.

За отличное выполнение боевых заданий в борьбе с фашистскими захватчиками майор 19 апреля 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза. Его именем названа улица в Барнауле.

После войны продолжал службу в ВВС СССР до 1960 года. Жил в Омске, работал на нефтекомбинате. Умер в 1981 году.

Демьян Прохорович Маматов

Родился в 1912 году в селе Парфеново Топчихинского района. Служил на Тихоокеанском флоте с 1934 года, в декабре 1942 года в звании старлея попал на фронт. Был начальником штаба батальона отдельной лыжной бригады из моряков Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии, затем — командиром стрелковой роты. Воевал на Северо-Западном, Калининском, 2-м и 1-м Прибалтийских и 1-м Белорусском фронтах.

К январю 1945 года капитан Демьян Маматов командовал батальоном. Отличился во время освобождения Польши.

Демьян Прохорович Маматов , Герой Советского Союза. goskatalog.ru

14 января 1945 года батальон Маматова переправился через Вислу, захватив важные опорные пункты противника на острове Кемпа Канарска и на западном берегу реки. Оборона немцев состояла из трех линий траншей, усиленных инженерными сооружениями и заграждениями. Траншеи тянулись вдоль обрывистых берегов Вислы и Палицы. Берега достигали восьмиметровой высоты. Атака велась при помощи штурмовых лестниц. Батальон Маматова вклинился в оборону противника, овладел укрепленными опорными пунктами — Пулько и Островек. Захватив первую линию траншей, капитан повел солдат в атаку на вторую. При штурме был смертельно ранен в рукопашной схватке.

За «мужество, отвагу и героизм, проявленные при форсировании Вислы» капитана Маматова посмертно удостоили звания Героя Советского Союза. Демьян Алексеевич похоронен в деревне Пулько в Польше. В честь Маматова назвали улицы в алтайском селе Парфеново и райцентре Топчиха.

Справка

Около 250 Героев Советского Союза дал стране Алтайский край — они либо родились в регионе, либо были призваны в армию с его территории. Первым из уроженцев это звание получил младший сержант, танкист Александр Матвеевич Грязнов — посмертно. Он и механик экипажа погибли в 1941-м, подорвав себя вместе с танком Т-37.

60 наших земляков стали полными кавалерами ордена Славы. 78 тыс. алтайских солдат удостоены государственных наград за доблесть, проявленную в боях.