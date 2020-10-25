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Жизнь

Опасные последствия самолечения COVID-19 назвали медики

Бесконтрольное самолечение, в попытке избавиться от коронавируса, может негативно отразиться на иммунитете человека, сообщает URA.ru.

Фиточай.
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СС0.

Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев отметил, что самолечение может нарушить баланс в организме и привести к разактивации иммунной системы.

Особенно, если речь идет о бесконтрольном приеме противовирусных препаратов — этим сегодня занимаются многие россияне.

«Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?» — банальным вопросом загнал в угол врач.

К примеру, Щепеляев посоветовал «не выписывать самому себе» антибиотик азитромицин. Этот препарат врачи назначают при COVID-19, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию.

У здоровых людей без хронических заболеваний азитромицин может вызвать лишь небольшую аллергическую реакцию, уточнил медик.

Однако при самолечении многие люди доходят до комплексного приема целой «горы лекарств». В конечном счете это лишь усугубляет ситуацию и усиливает риски.

Что касается конкретных последствий — они неожиданные. То есть, у каждого могут проявиться различным образом, но при любом варианте это будет что-то негативное.

Ранее россиянам пригрозили «бактериальным спецназом» из-за самолечения антибиотиками.

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