Опасные последствия самолечения COVID-19 назвали медики

Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев отметил, что самолечение может нарушить баланс в организме и привести к разактивации иммунной системы.
Особенно, если речь идет о бесконтрольном приеме противовирусных препаратов — этим сегодня занимаются многие россияне.
«Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?» — банальным вопросом загнал в угол врач.
К примеру, Щепеляев посоветовал «не выписывать самому себе» антибиотик азитромицин. Этот препарат врачи назначают при COVID-19, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию.
У здоровых людей без хронических заболеваний азитромицин может вызвать лишь небольшую аллергическую реакцию, уточнил медик.
Однако при самолечении многие люди доходят до комплексного приема целой «горы лекарств». В конечном счете это лишь усугубляет ситуацию и усиливает риски.
Что касается конкретных последствий — они неожиданные. То есть, у каждого могут проявиться различным образом, но при любом варианте это будет что-то негативное.
Ранее россиянам пригрозили «бактериальным спецназом» из-за самолечения антибиотиками.