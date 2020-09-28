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Жизнь

Опасный дракон с острым хвостом угрожал «расправиться с детьми» в Сибири

В Кемеровской области после прокурорской проверки отремонтировали дракона на детской площадке, сообщает региональная прокуратура.

Кадр из фильма "Пит и его дракон".
Кадр из фильма "Пит и его дракон".
youtube.com

Опасного дракона обнаружили возле многоквартирного жилого дома. Проверка показала, что он нарушает условия «безопасного пребывания детей».

«На детской площадке установлена фигура „Дракон“. На ее хвосте имелась трещина, которая создавала угрозу обрушения конструкции, в части корпуса уже образовались отверстия с металлическими элементами и острыми краями», — рассказали в ведомстве.

Дракон на детской площадке.
Дракон на детской площадке.
epp.genproc.gov.ru.

Управляющая компания не оградила детей от дракона, что «создавало угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних».

В связи с этим прокурор внес руководителю компании представление и потребовал устранить нарушения.

После этого дракона отремонтировали и теперь он не угрожает детям.

Ранее в Барнауле после прокурорского осмотра уничтожили игровую площадку. Проверку на «безопасное детство» прошла только куча песка.

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