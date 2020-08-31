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31 августа
Жизнь

В Барнауле уничтожили игровую площадку. Проверку на «безопасное детство» прошла только куча песка

В одном из дворов алтайской столицы по указанию прокуратуры срезали все элементы на детской игровой площадке, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Детская площадка в пос. Пригородный. 2019 год.
Детская площадка в пос. Пригородный. 2019 год.
Пресс-служба администрации города Барнаула.

Без площадки для детских игр остался участок во дворе дома № 42 по улице Молодежная.

Перед осенью и школьной порой — днем 31 августа — на территорию прибыли сотрудники управляющей компании и демонтировали практически всю детскую площадку.

«Срезали две качели, турник, грибки над песочницами, баскетбольное кольцо, „радугу“ и даже две лавочки», — рассказали местные жители.

Жильцы дома вышли во двор и буквально отбили у «врага» одну лавочку и маленькую карусель. Единственное, что не вызывало у демонтажников вопросов — песочница, которая осталась на легальных основаниях, а вот за лавочкой и каруселью еще могут вернуться.

Оказалось, что демонтаж выполнили по представлению прокуратуры — якобы все элементы на детской площадке представляют угрозу для здоровья и жизни детей.

«Жильцам порекомендовали восстановить площадку за свой счет с использованием сертифицированного оборудования», — отметили жители дома.

В целом, как они подчеркнули с сарказмом, в произошедшем есть и позитив — скоро во всех дворах Барнаула совсем не останется «опасных конструкций» для детских игр.

Ранее в Бийске на детской площадке установили мусорные баки, теперь там собаки отдыхают и ждут вкусняшек. А в Барнауле игровую площадку «местные волшебники» постоянно превращают в помойку с собачьими экскрементами.

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