Опасный фейк: что известно о рассылке «адидас раздает 3000 пар обуви»

В июле пользователям Whatsapp в Казахстане стала приходить рассылка о том, что в честь дня рождения Adidas дарит 3000 пар обуви и футболок, пишет zakon.kz. По мнению специалистов, это не просто фейк, а опасное для пользователей мошенничество.

Организация «KZ-CERT» проверила рассылку о подарках от «Адидас».

На официальном сайте Adidas нет никакой информации о подобных акциях.

Сайт, указанный в сообщениях — footwears. club — классифицирован как «мошеннический интернет-ресурс/Фишинг в сети Интернет».

Сообщается, что если перейти с сообщения по фейковой ссылке, пользователю предложат поучаствовать в опросе. А затем, якобы чтобы забрать подарок, — поделиться ссылкой в WhatsApp, уточняет nur.kz. Если согласиться, то мошенники получают доступ к телефонной книге пользователя.