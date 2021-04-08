Опасное потепление. В Алтайском крае температура воздуха растет вместе с уровнем воды в реках

Температура воздуха повысится до +13 градусов в Алтайском крае в четверг, 8 апреля. Однако потепление в регионе сопряжено с угрозой подтопления из-за начавшегося паводка .

Так, в регионе действует штормовое предупреждение, объявленное в связи с подъемом уровня воды в реке Алей. Также ожидается вскрытие реки Чарыш, в результате чего возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

Днем 8 апреля в отдельных районах Алтайского края прогнозируются небольшие, местами в предгорьях умеренные осадки в виде дождя. В утренние часы местами туман. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха составит +3…+8 градусов, местами по югу будет до +13 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду.

В Барнауле без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в краевой столице составит +6…+8 градусов.