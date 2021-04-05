«Опасное солнце» нависнет над россиянами

В апреле-мае в России ожидается «опасное солнце», сообщает ТАСС .

«Считать (индекс ультрафиолетового излучения), думаю, начнем с середины мая. В Южном федеральном округе раньше — примерно во второй половине апреля-в конце апреля», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас «солнце полезное». Он объяснил это тем, что в солнце на данное время мало ультрафиолета, пишет «Росбалт».

Также Вильфанд рассказал, что апрельский загар полезен, в отличие от июньского.

Ранее астрономы дали календарь магнитных бурь на апрель 2021 года. Несколько дней будут особенно неблагоприятными для метеозависимых людей.

Заметной силы магнитные бури следует ожидать 8 и 9. Максимально возмущения будут ощущаться 10, 16 и 17 апреля.