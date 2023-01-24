24 января
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Жизнь

Оперная дива заявила, что Долина зря обижается на сравнения с мумией

Оперная певица Мария Максакова раскритиковала внешность и характер Ларисы Долиной, пишет StarHit.

Мария Максакова.
Мария Максакова.
из открытых источников в интернете

По мнению оперной дивы, Долина напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов.

По словам Максаковой, Долиной стоило покинуть сцену еще несколько лет назад, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что Максакова тайно вышла замуж и уже судится с новым мужем.

Убийство в центре Киева

23 марта 2017 года в центре Киева около гостиницы «Премьер Палас» убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, мужа певицы Марии Максаковой. После смерти мужа оперная певица отказывалась от каких-либо комментариев. После этого артистку стали усиленно охранять, она передвигалась на бронированной машине.

В августе 2017 года бывший депутат Госдумы от «ЕР» Максакова заявила, что никогда не вернется в Россию.

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