Оплачиваемый декретный отпуск предлагают давать пенсионерам

Согласно инициативе, предоставлять его будут не вместо отпуска кого-то из родителей, а вместе с ним.

Такое предложение озвучил депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко. Он сослался на «колоссальную роль» бабушек и дедушек в помощи молодым родителям. И поэтому предложил дополнить Трудовой кодекс нормой по предоставлению оплачиваемого отпуска по уходу за внуками, приводит аргументы депутата ФАН.

Для удобства всех членов семьи важно предусмотреть и возможность дробления отпуска, считает Романенко. Также депутат предлагает увеличить возраст ребенка, нуждающегося в уходе бабушки или дедушки — до пяти лет.

На сегодня статья 265 Трудового кодекса предусматривает, что бабушка или дедушка могут взять декретный отпуск, но только вместо родителей, пишет News.ru. Но пользуется такой возможностью крайне малая часть россиян.

На старших родственников приходится лишь 2% таких отпусков. Чаще же всего отпуск по уходу за ребенком берет мама.

По мнению актера Дмитрия Певцова, повышение пенсионного возраста спровоцировало снижение рождаемости, так как бабушки не могут сидеть с внуками, сообщает телеканал 360.