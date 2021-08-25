26 августа
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Жизнь

Определена максимальная продолжительность человеческой жизни

Ученые провели интересное исследование, чтобы попытаться определить максимальную продолжительность жизни человека.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Специалисты провели анализ крови более чем 70 тыс. добровольцев в возрасте до 85 лет.

Выявив в кровяных клетках краткосрочные изменения, ученые свели их до одного показателя, который назвали «индикатор состояния динамических организмов».

После этого они создали и запустили специальную модель, которая показала, что максимальный возраст человека — 150 лет.

При этом дожить до такого возраста могут даже люди с генетическими отклонениями и различными заболеваниями, установили ученые, пишет «Росбалт».

В среднем люди доживают только до 80 лет. Рекордсменкой считается Жанна Кальман из Франции, которая дожила до 122 лет.

Результаты опубликованы в журнале Public health information.

Ранее эксперты пенсионного фонда Сбербанка выяснили желаемую продолжительность жизни барнаульцев. Жители города хотят прожить в среднем меньше, чем остальные россияне, говорится в исследовании.

Жители Барнаула хотят дожить до 78,6 года. Это на 8,4 года меньше средней желаемой продолжительности жизни по стране.

О самой долгой жизни в России мечтают москвичи (92,3 года), севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет).

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