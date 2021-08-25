Определена максимальная продолжительность человеческой жизни

Специалисты провели анализ крови более чем 70 тыс. добровольцев в возрасте до 85 лет.

Выявив в кровяных клетках краткосрочные изменения, ученые свели их до одного показателя, который назвали «индикатор состояния динамических организмов».

После этого они создали и запустили специальную модель, которая показала, что максимальный возраст человека — 150 лет.

При этом дожить до такого возраста могут даже люди с генетическими отклонениями и различными заболеваниями, установили ученые, пишет «Росбалт».

В среднем люди доживают только до 80 лет. Рекордсменкой считается Жанна Кальман из Франции, которая дожила до 122 лет.

Результаты опубликованы в журнале Public health information.

Ранее эксперты пенсионного фонда Сбербанка выяснили желаемую продолжительность жизни барнаульцев. Жители города хотят прожить в среднем меньше, чем остальные россияне, говорится в исследовании.

Жители Барнаула хотят дожить до 78,6 года. Это на 8,4 года меньше средней желаемой продолжительности жизни по стране.

О самой долгой жизни в России мечтают москвичи (92,3 года), севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет).