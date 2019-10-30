Эксперты выяснили, сколько хотят прожить барнаульцы

Эксперты пенсионного фонда Сбербанка выяснили желаемую продолжительность жизни барнаульцев. Жители города хотят прожить в среднем меньше, чем остальные россияне, говорится в исследовании.

Жители Барнаула хотят дожить до 78,6 года. Это на 8,4 года меньше средней желаемой продолжительности жизни по стране. О самой долгой жизни в России мечтают москвичи (92,3 года), севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет).

Также аналитики выяснили, что 33% барнаульцев занимаются спортом или фитнесом, 61% стараются придерживаться здорового образа жизни, чтобы обеспечить себе активное долголетие.

Исследование проводилось методом социологического опроса в крупных и средних городах России с населением более 500 тыс. человек весной и летом 2019 года.

Директор по развитию НПФ Сбербанка Александр Прокопенков отметил, что россиянам уже сейчас нужно менять свое инвестиционное поведение, чтобы обеспечить себе финансовую подушку безопасности и накопить на достойную жизнь после завершения карьеры.

Как ранее писал altapress.ru, что жителям Барнаула не только предлагают существенно более низкую зарплату, но и сами ожидания соискателей гораздо скромнее, чем в целом по стране.

В начале октября в Алтайском крае пересчитали долгожителей. В 2019 году 21 житель Алтайского края отметил 100-летие.