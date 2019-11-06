Опрос. Чего не хватает в Барнауле для полного счастья?

Столица Алтайского края не попала в число населенных пунктов с комфортным для проживания качеством городоской среды. Такой рейтинг опубликовал Минстрой России. Впрочем Барнаул далеко не единственный крупный населенный пункт, оставшийся за бортом комфорта.

В общей сложности 77% городов России имеют такую же отрицательную характеристику. В связи с этим мы поинтересовались у наших экспертов: «Чего не хватает в Барнауле для полного счастья?»

Не хватает головы!

Дмитрий Дворядкин. Анна Зайкова.

Дмитрий Дворядкин,

председатель Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края:

Во-первых, не хватает головы! Я уверен в том, что и Алтайскому краю, и Барнаулу нужен руководитель-патриот, который был бы хорошо известен в регионе и избран на свою должность всенародным голосованием. Только такой руководитель сможет сформировать ответственную и профессиональную команду единомышленников — самую смелую, самую сильную и самую замотивированную на результат. Такая команда сумеет разработать миссию и стратегию развития Алтайского края и Барнаула. Ведь прежде чем говорить о счастье, очень важно для начала разобраться в вопросах: «Для чего живет Барнаул? Что это за город? Для чего мы в нем живем?» Во-вторых, в крае не хватает прогрессивных людей, которые желают что-то сделать, хотят изменить жизнь к лучшему. Ведь сейчас очень популярна позиция — надо валить отсюда. А на самом деле в крае и Барнауле есть все необходимое для успешного развития. И главная проблема не в том, что не хватает ресурсов или чего-то еще. На самом деле не хватает всего лишь осознания, что мы все можем сделать сами.

Все просто. Не хватает денег.

Юрий Ряполов. Анна Зайкова

Юрий Ряполов,

депутат гордумы , руководитель общественного совета по развитию предпринимательства Барнаула:

Все очень просто — Барнаулу не хватает денег. Их реально не хватает. Город поучаствовал в программе «Безопасные дороги», благодаря которой было отремонтировано 110 дорог. Деньги осваиваются хорошо, отдача реально есть. Что касается комфортной среды — дворы и общественные пространства. В этом году мы праздновали 25-летие гордумы. У нас были гости из Томска и Новосибирска. Мы сводили их на гору и набережную показали и рассказали за какие деньги это все сделано. Они не поверили. Сказали — за такие деньги это сделать невозможно. А мы сделали. А было бы больше денег — сделали бы больше. Хотя, конечно, всегда возникает проблема дополнительных расходов.

Не хватает многого…

Игорь Берг на пикете против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова

Игорь Берг,

руководитель общественной организации «Гражданский патруль» в Барнауле:

Для комфортной жизни в Барнауле не хватает многого. Прежде всего, доступной и развитой транспортной системы. У нас не очень хорошо обстоят дела с общественным транспортом, в целом плохо организовано движение по дорогам города. Есть и проблемы с парковочными местами, Барнаул перегружен автомобилями. Также в городе в принципе не хватает развитой социальной инфраструктуры. В центре Барнаула многие объекты — в печальном состоянии, катастрофически не хватает школ, детских садов, медицинских учреждений. А в новых районах сначала появляются дома, а не соцобъекты. В итоге государство вынуждено само решать эту проблему. По моему мнению, строительные компании должны нести определенные обязательства, ведь у них большая прибыль и какой-то процент необходимо закладывать на создание объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, стоит отметить проблему с озеленением, которую поднимали на митинге 4 ноября. Краевой столице не хватает зеленых зон, по сути город перехватился в пустыню, закатанную в асфальт и заложенную плиткой. От этого многие чувствуют себя некомфортно.

Не хватает зелени

Егор Галкин. vk.com/egorgalker.

Егор Галкин,

урбанист , руководитель городского интернет-сообщества «Шпиль»: