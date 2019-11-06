Опрос. Чего не хватает в Барнауле для полного счастья?

В общей сложности 77% городов России имеют такую же отрицательную характеристику. В связи с этим мы поинтересовались у наших экспертов: «Чего не хватает в Барнауле для полного счастья?»
Не хватает головы!
Дмитрий Дворядкин,
председатель Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края:
Во-первых, не хватает головы! Я уверен в том, что и Алтайскому краю, и Барнаулу нужен руководитель-патриот, который был бы хорошо известен в регионе и избран на свою должность всенародным голосованием. Только такой руководитель сможет сформировать ответственную и профессиональную команду единомышленников — самую смелую, самую сильную и самую замотивированную на результат.
Такая команда сумеет разработать миссию и стратегию развития Алтайского края и Барнаула. Ведь прежде чем говорить о счастье, очень важно для начала разобраться в вопросах: «Для чего живет Барнаул? Что это за город? Для чего мы в нем живем?»
Во-вторых, в крае не хватает прогрессивных людей, которые желают что-то сделать, хотят изменить жизнь к лучшему. Ведь сейчас очень популярна позиция — надо валить отсюда. А на самом деле в крае и Барнауле есть все необходимое для успешного развития. И главная проблема не в том, что не хватает ресурсов или чего-то еще. На самом деле не хватает всего лишь осознания, что мы все можем сделать сами.
Все просто. Не хватает денег.
Юрий Ряполов,
депутат гордумы, руководитель общественного совета по развитию предпринимательства Барнаула:
Все очень просто — Барнаулу не хватает денег. Их реально не хватает. Город поучаствовал в программе «Безопасные дороги», благодаря которой было отремонтировано 110 дорог. Деньги осваиваются хорошо, отдача реально есть. Что касается комфортной среды — дворы и общественные пространства.
В этом году мы праздновали 25-летие гордумы. У нас были гости из Томска и Новосибирска. Мы сводили их на гору и набережную показали и рассказали за какие деньги это все сделано. Они не поверили. Сказали — за такие деньги это сделать невозможно. А мы сделали. А было бы больше денег — сделали бы больше. Хотя, конечно, всегда возникает проблема дополнительных расходов.
Не хватает многого…
Игорь Берг,
руководитель общественной организации «Гражданский патруль» в Барнауле:
Для комфортной жизни в Барнауле не хватает многого. Прежде всего, доступной и развитой транспортной системы. У нас не очень хорошо обстоят дела с общественным транспортом, в целом плохо организовано движение по дорогам города. Есть и проблемы с парковочными местами, Барнаул перегружен автомобилями. Также в городе в принципе не хватает развитой социальной инфраструктуры.
В центре Барнаула многие объекты — в печальном состоянии, катастрофически не хватает школ, детских садов, медицинских учреждений. А в новых районах сначала появляются дома, а не соцобъекты. В итоге государство вынуждено само решать эту проблему.
По моему мнению, строительные компании должны нести определенные обязательства, ведь у них большая прибыль и какой-то процент необходимо закладывать на создание объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, стоит отметить проблему с озеленением, которую поднимали на митинге 4 ноября. Краевой столице не хватает зеленых зон, по сути город перехватился в пустыню, закатанную в асфальт и заложенную плиткой. От этого многие чувствуют себя некомфортно.
Не хватает зелени
Егор Галкин,
урбанист, руководитель городского интернет-сообщества «Шпиль»:
Для меня в Барнауле определенно не хватает зеленых зон. Причем, как районных и городских парков, так и маленьких скверов. Если их количество увеличится, то в городе и воздух станет чище, и активностей для всех станет больше. Причем эти парки и скверы можно и даже нужно встраивать в существующую инфраструктуру, превращать ее в современные общественные пространства.
Взять в пример небольшой участок, который мы с активистами «Шпиль», архитекторами и администрацией Железнодорожного района благоустроили в этом году. Речь идет об аллее недалеко от центра занятости населения. Мы разработали проект соответствующий всем стандартам современного общественного пространства и встроили его в существующую инфраструктуру. Получился современный и удобный сквер в центре города. Хотелось бы видеть больше таких зеленых зон. Удобных и современных.