Опрос. Как вы узнаете о музыкальных новинках?

2018 год оказался богатым на музыкальные открытия. В чарты стали выбиваться исполнители, которых за считанные дни до этого знал только узкий круг людей. Эти артисты начинают популяризировать свое творчество на YouTube и «ВКонтакте», а не на «Голубых огоньках» и «Песнях года», и завоевывают популярность мгновенно. Благодаря этому явлению мы узнали о существовании Элджея, Монеточки, Гречки, а имя Feduk уже не кажется большинству людей названием ореха. Altapress.ru решил узнать у своих читателей, следят ли они за тенденциями на музыкальном Олимпе.

Константин Мартовский,

сотрудник брокерской компании:

Сейчас стал находить в основном в соцсетях. Раньше шарился по разным музыкальным сайтам, но в этом отпала необходимость после появления годных музыкальных пабликов во «ВКонтакте». Когда хочу что-то послушать, просто захожу туда и все. Если исполнитель нравится, скачиваю его альбомы.

Олег Медведев,

терапевт:

В плане поиска музыки мне нравятся сайты Rollingstone и Last.fm. У последнего есть интересная функция — вы подключаете аккаунт к источнику проигрывания музыки (компьютер, смартфон) и сайт, анализируя прослушанную музыку, дает рекомендации по исполнителям. Очень удобно.

Наталья Макарова,

специалист по выдаче микрозаймов:

Когда-то слушала музыку исключительно в соцсети, но когда это ограничили, завела аккаунт на Яндекс.Музыке. Помню, у них еще была акция — первый месяц бесплатно. Я думала, попользуюсь и отключусь. А потом забыла. В итоге втянулась. Я там в основном слушаю любимых исполнителей, а когда становится скучно, захожу в раздел «Чарт» или «Новинки», и включаю все подряд.

Елена Петрова,

учитель музыки:

Я вообще случайно натыкаюсь на новых исполнителей, а постоянно слушаю давно затертый плейлист в телефоне. Иногда натыкаюсь на что-то интересное у друзей в соцсетях. А вот о популярных ныне исполнителях Гречке и Монеточке вообще ничего не слышала до тех пор, пока одну не увидела в «Вечернем Урганте», а про другую — посты в своей ленте в «Твиттере». Ну я заинтересовалась, послушала. Но поняла, что это не для 27-летней тетеньки, а для 15-летних подростков. А вот «Розовое вино» Элджея и Федука зашло.

Данил Гаськов,

сотрудник строительной компании: