Опрос. Как вы узнаете о музыкальных новинках?

Константин Мартовский,
сотрудник брокерской компании:
Сейчас стал находить в основном в соцсетях. Раньше шарился по разным музыкальным сайтам, но в этом отпала необходимость после появления годных музыкальных пабликов во «ВКонтакте». Когда хочу что-то послушать, просто захожу туда и все. Если исполнитель нравится, скачиваю его альбомы.
Олег Медведев,
терапевт:
В плане поиска музыки мне нравятся сайты Rollingstone и Last.fm. У последнего есть интересная функция — вы подключаете аккаунт к источнику проигрывания музыки (компьютер, смартфон) и сайт, анализируя прослушанную музыку, дает рекомендации по исполнителям. Очень удобно.
Наталья Макарова,
специалист по выдаче микрозаймов:
Когда-то слушала музыку исключительно в соцсети, но когда это ограничили, завела аккаунт на Яндекс.Музыке. Помню, у них еще была акция — первый месяц бесплатно. Я думала, попользуюсь и отключусь. А потом забыла. В итоге втянулась. Я там в основном слушаю любимых исполнителей, а когда становится скучно, захожу в раздел «Чарт» или «Новинки», и включаю все подряд.
Елена Петрова,
учитель музыки:
Я вообще случайно натыкаюсь на новых исполнителей, а постоянно слушаю давно затертый плейлист в телефоне. Иногда натыкаюсь на что-то интересное у друзей в соцсетях. А вот о популярных ныне исполнителях Гречке и Монеточке вообще ничего не слышала до тех пор, пока одну не увидела в «Вечернем Урганте», а про другую — посты в своей ленте в «Твиттере». Ну я заинтересовалась, послушала. Но поняла, что это не для 27-летней тетеньки, а для 15-летних подростков. А вот «Розовое вино» Элджея и Федука зашло.
Данил Гаськов,
сотрудник строительной компании:
Обычно ищу так: включаю какую-нибудь уже известную мне песню во «ВКонтакте», кликаю «Найти похожее» и слушаю, что есть. Кое-что нахожу по пабликам. Если понравилось — скачиваю дискографию группы или исполнителя. Реже ищу по сайтам для металлистов.