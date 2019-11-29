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Новый год-2020

Опрос. Отдыхать или работать: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?

Законопроект, принятие которого сделает 31 декабря в России обязательным выходным днем, внесен в Госдуму. Так что, вполне возможно, у всех нас вскоре появится новый красный день календаря.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Редакция altapress.ru решила выяснить у известных жителей Алтайского края, так ли нужно всем отдыхать в канун Нового года.

В последний день года уже не работа, а так…

Евгения Боровикова.
Евгения Боровикова.
Олег Богданов, altapress.ru

Евгения Боровикова,
депутат АКЗС (ЛДПР):

Я считаю, что 31 декабря стоит сделать выходным, но при этом сократить январские каникулы. В последний день года уже не работа, а так… В этот день нужно готовить праздничный стол и заниматься всей суетой, связанной с праздником.

Сейчас 31-го все летят с работы, начинаются пробки, все нервничают и злятся, что не успеют ничего сделать. И в итоге как загнанные лошади пытаются подготовиться к Новому году. Хотелось бы в этот день все делать спокойно и без спешки.

Это же и так праздничный день

Сергей Мансков.
Сергей Мансков.
asu.ru.

Сергей Мансков,
декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии в АлтГУ:

Думаю, что 31 декабря всегда должен быть выходной, это правильно. Чаще всего у нас в университете так и было. Это ведь праздничный день, все готовятся, собираются семьями, оформляют стол.

К тому же, многие уезжают из города на Новый год, а если 31 декабря сделать рабочим днем, то как это делать?

Гуляют уже 25 декабря

Юрий Богуславский.
Юрий Богуславский.
Анна Зайкова

Юрий Богуславкий,
председатель кооператива «Алтай — медовый край»:

Я полностью согласен с нашими депутатами — 31 декабря надо делать выходным днем. Все равно отдыхать и гулять люди начинают уже 25-того. Даже если приходишь 31 декабря на работу, настроение не то. Хочется наряжать елку, закупать продукты, резать салаты. Может это и банально, но так оно и есть.

Другой вопрос — длинные рождественские каникулы. Кому они зимой нужны? Я бы побольше дней перенес на май, чтобы у людей была возможность поработать на дачах, провести время на свежем воздухе.

Для своих сотрудников всегда делаю 31 декабря выходным

Сергей Писарев.
Сергей Писарев.
Altapress.ru, Анна Зайкова

Сергей Писарев,
директор барнаульского зоопарка, депутат АКЗС:

Я уже давно придерживаюсь мнения, что 31 декабря должен быть выходным днем. И сотрудники зоопарка каждый год в этот день отдыхают. Глупо думать о том, что в нашей стране люди работают в канун Нового года. 31 декабря, в первую очередь, необходимо в качестве выходного женщинам, на которых ложатся все приготовления к празднику. Мужчинам в этот момент нужно побыть с детьми.

Но при этом я плохо отношусь к длинным новогодним выходным. Лично я от них очень сильно устаю. Вот раньше была верная практика. Встретил Новый год, отдохнул 1 и 2 января, а потом на работу.

Нет абсолютно никакого желания работать 31-го

Оксана Молодых.
Оксана Молодых.
Altapress.ru

Оксана Молодых,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе:

Я полностью поддерживаю идею сделать 31 декабря праздничным днем, давно пора. Честно говоря, у меня нет абсолютно никакого желания работать 31-го. В принципе, мой опыт подсказывает, что работники, например офисные, которые вынуждены трудиться в эту дату по формальным причинам, думают о парикмахерах, салатах и поездках.

Понятно, что есть направления, где люди должны работать постоянно, но для этого ведь существуют сменные графики. Зачем держать 31-го каких-то других работников, ограничивать их в поездках, ведь у многих родители живут в других населенных пунктах. Надо признать, что Новый год празднует большинство людей.

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