Опрос. Отдыхать или работать: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?

Законопроект, принятие которого сделает 31 декабря в России обязательным выходным днем, внесен в Госдуму. Так что, вполне возможно, у всех нас вскоре появится новый красный день календаря.

Редакция altapress.ru решила выяснить у известных жителей Алтайского края, так ли нужно всем отдыхать в канун Нового года.

В последний день года уже не работа , а так…

Евгения Боровикова. Олег Богданов , altapress.ru

Евгения Боровикова,

депутат АКЗС ( ЛДПР):

Я считаю, что 31 декабря стоит сделать выходным, но при этом сократить январские каникулы. В последний день года уже не работа, а так… В этот день нужно готовить праздничный стол и заниматься всей суетой, связанной с праздником. Сейчас 31-го все летят с работы, начинаются пробки, все нервничают и злятся, что не успеют ничего сделать. И в итоге как загнанные лошади пытаются подготовиться к Новому году. Хотелось бы в этот день все делать спокойно и без спешки.

Это же и так праздничный день

Сергей Мансков. asu.ru.

Сергей Мансков,

декан факультета массовых коммуникаций , филологии и политологии в АлтГУ:

Думаю, что 31 декабря всегда должен быть выходной, это правильно. Чаще всего у нас в университете так и было. Это ведь праздничный день, все готовятся, собираются семьями, оформляют стол. К тому же, многие уезжают из города на Новый год, а если 31 декабря сделать рабочим днем, то как это делать?

Гуляют уже 25 декабря

Юрий Богуславский. Анна Зайкова

Юрий Богуславкий,

председатель кооператива «Алтай — медовый край»:

Я полностью согласен с нашими депутатами — 31 декабря надо делать выходным днем. Все равно отдыхать и гулять люди начинают уже 25-того. Даже если приходишь 31 декабря на работу, настроение не то. Хочется наряжать елку, закупать продукты, резать салаты. Может это и банально, но так оно и есть. Другой вопрос — длинные рождественские каникулы. Кому они зимой нужны? Я бы побольше дней перенес на май, чтобы у людей была возможность поработать на дачах, провести время на свежем воздухе.

Для своих сотрудников всегда делаю 31 декабря выходным

Сергей Писарев. Altapress.ru , Анна Зайкова

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка , депутат АКЗС:

Я уже давно придерживаюсь мнения, что 31 декабря должен быть выходным днем. И сотрудники зоопарка каждый год в этот день отдыхают. Глупо думать о том, что в нашей стране люди работают в канун Нового года. 31 декабря, в первую очередь, необходимо в качестве выходного женщинам, на которых ложатся все приготовления к празднику. Мужчинам в этот момент нужно побыть с детьми. Но при этом я плохо отношусь к длинным новогодним выходным. Лично я от них очень сильно устаю. Вот раньше была верная практика. Встретил Новый год, отдохнул 1 и 2 января, а потом на работу.

Нет абсолютно никакого желания работать 31-го

Оксана Молодых. Altapress.ru

Оксана Молодых,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе: