Опрос. Отдыхать или работать: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?

Редакция altapress.ru решила выяснить у известных жителей Алтайского края, так ли нужно всем отдыхать в канун Нового года.
В последний день года уже не работа, а так…
Евгения Боровикова,
депутат АКЗС (ЛДПР):
Я считаю, что 31 декабря стоит сделать выходным, но при этом сократить январские каникулы. В последний день года уже не работа, а так… В этот день нужно готовить праздничный стол и заниматься всей суетой, связанной с праздником.
Сейчас 31-го все летят с работы, начинаются пробки, все нервничают и злятся, что не успеют ничего сделать. И в итоге как загнанные лошади пытаются подготовиться к Новому году. Хотелось бы в этот день все делать спокойно и без спешки.
Это же и так праздничный день
Сергей Мансков,
декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии в АлтГУ:
Думаю, что 31 декабря всегда должен быть выходной, это правильно. Чаще всего у нас в университете так и было. Это ведь праздничный день, все готовятся, собираются семьями, оформляют стол.
К тому же, многие уезжают из города на Новый год, а если 31 декабря сделать рабочим днем, то как это делать?
Гуляют уже 25 декабря
Юрий Богуславкий,
председатель кооператива «Алтай — медовый край»:
Я полностью согласен с нашими депутатами — 31 декабря надо делать выходным днем. Все равно отдыхать и гулять люди начинают уже 25-того. Даже если приходишь 31 декабря на работу, настроение не то. Хочется наряжать елку, закупать продукты, резать салаты. Может это и банально, но так оно и есть.
Другой вопрос — длинные рождественские каникулы. Кому они зимой нужны? Я бы побольше дней перенес на май, чтобы у людей была возможность поработать на дачах, провести время на свежем воздухе.
Для своих сотрудников всегда делаю 31 декабря выходным
Сергей Писарев,
директор барнаульского зоопарка, депутат АКЗС:
Я уже давно придерживаюсь мнения, что 31 декабря должен быть выходным днем. И сотрудники зоопарка каждый год в этот день отдыхают. Глупо думать о том, что в нашей стране люди работают в канун Нового года. 31 декабря, в первую очередь, необходимо в качестве выходного женщинам, на которых ложатся все приготовления к празднику. Мужчинам в этот момент нужно побыть с детьми.
Но при этом я плохо отношусь к длинным новогодним выходным. Лично я от них очень сильно устаю. Вот раньше была верная практика. Встретил Новый год, отдохнул 1 и 2 января, а потом на работу.
Нет абсолютно никакого желания работать 31-го
Оксана Молодых,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе:
Я полностью поддерживаю идею сделать 31 декабря праздничным днем, давно пора. Честно говоря, у меня нет абсолютно никакого желания работать 31-го. В принципе, мой опыт подсказывает, что работники, например офисные, которые вынуждены трудиться в эту дату по формальным причинам, думают о парикмахерах, салатах и поездках.
Понятно, что есть направления, где люди должны работать постоянно, но для этого ведь существуют сменные графики. Зачем держать 31-го каких-то других работников, ограничивать их в поездках, ведь у многих родители живут в других населенных пунктах. Надо признать, что Новый год празднует большинство людей.