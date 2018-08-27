Опрос. Почему вы до сих пор смотрите советские фильмы?

Ежегодно 27 августа в России празднуется День кино. Для большинства людей в стране этот праздник больше ассоциируется с советским кинематографом, нежели современным. До сих пор в любой день можно найти в телепрограмме фильмы, снятые во времена СССР. Их любят, пересматривают десятки раз, растаскивают на цитаты. Многие знают эти фильмы наизусть при том, что в них нет ничего сверхъестественного.

Что за магию тогда воплотили в жизнь наши деятели кино? Отчего они до сих пор цепляют за душу? Altapress.ru решил узнать, по какой причине жители Алтайского края до сих пор смотрят и пересматривают советские фильмы.

Денис Матвеев,

звукорежиссер:

На прошлой неделе после работы собрались дома с друзьями вшестером. Без всякого «зеленого змия» — просто купили арбуз и включили «Бриллиантовую руку». Народ возрастом от 25 до 36 лет, каждый видел этот фильм не раз. Но после просмотра все как один сказали, что сейчас не делают таких одновременно душевных, простых и классных фильмов.

Марина Кравцова,

фотограф:

Потому что раньше в фильмы вкладывали душу, а сейчас — бабло. Вот и весь ответ. Цензуры нет, контроля нет, а деньги есть. Наши режиссеры гонятся за Западом, за тем, что нам не присуще. Поэтому ценность многих российских кинолент сомнительна. Последнее время только начали появляться отдаленно похожие на советские фильмы типа «Движения вверх», «Тренера», «Времени первых» и так далее. Но там махровая пропаганда, ее видно. А советские фильмы были тоньше, интеллигентнее.

Елена Дорофеева,

бухгалтер:

Я вот не понимаю, почему фильмы у Гайдая, Рязанова с теми же актерами, вышедшие после 90-х, намного слабее, чем те, что выходили до. Вроде бы и режиссеры те же, и сценаристы. Может, все дело в волшебном худсовете, который не позволял снимать всякий шлак? А после перестройки он исчез и понеслась? Я смотрю советские фильмы потому, что ловлю от них кайф. Это лучший способ расслабиться, отвлечься от проблем. Никакое другое кино мне в этом не помогает.

Олег Власов,

преподаватель философии: