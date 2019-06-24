Опрошенные россияне считают, что во времена СССР государство заботилось о людях

39% респондентов убеждены — для советского периода было характерно постоянное улучшение жизни людей.
Кроме того, 46% называют в числе позитивных моментов советского времени отсутствие межнациональных конфликтов, 43% — успешное развитие экономики и отсутствие безработицы, пишет znak.com.
У каждого четвертого россиянина — 24% — жизнь во времена СССР ассоциируется с очередями и дефицитом, 17% респондентов называют в числе негативных проявлений изоляцию страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж.