Опубликовали программу «Ночи музеев» в Алтайском крае

Особенностью акции в Алтайском крае станет 150-летний юбилей Николая Рериха.

На большинство площадок можно будет пройти бесплатно. Однако некоторые музеи сделаю исключение в виде 150 рублей за вход. Приобрести билеты можно будет в кассах.

Дошкольники смогут посетить все мероприятия бесплатно. Для школьников с 7 до 14 лет стоимость билета составит 50 рублей.

Торжественное открытие «Ночи музеев» в Барнауле пройдет 18 мая в 18:00 в парке «Центральный».

Полную программу акции можно посмотреть здесь.

А как барнаульцы провели «Ночь музеев» в прошлом году — в этом материале.

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