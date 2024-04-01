1 апреля
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Жизнь

Опубликовали список закрытых дорог в Алтайском крае из-за паводка

Из-за активного таяния снега ограничили проезд по алтайской трассе, сообщает минтранс региона.

Колесо, машина, лужа
Колесо, машина, лужа
СС0

1 апреля ограничили проезд по автомобильной дороге Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области в селе Волчиха на участке моста.

Есть альтернативный способ проезда по улично-дорожной сети в селе Волчиха.

Какие еще дороги закрыты

Напомним, проезд остается закрытым по следующим дорогам:

«Алейск-Безголосово» на участке от Алейска до Безголосово произошло затопление низководного моста. Альтернативный проезд осуществляется через автомобильные дороги «Алейск-Петропавловское-Смоленское» и «Подъезд к селу Безголосово»;

«Ключи-Петухи-Каип-Ащегуль-Назаровка-Михайловское» между селами Ащегуль и Каип. На участке произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд по направлению Каип – Петухи - Ключи действует через «Ащегуль – Полуямки – Назаровка – Михайловка»;

«Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка» между селами Гилевка и Завьялово произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд до села Гонохово осуществляется по направлению «Овечкино–Гонохово»;

«Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области» между Бор-Форпост и Михайловское. Затопление участка дороги в границах Волчихинского района. Между селами Михайловское и Ракиты произошло разрушение насыпи земляного полотна;

«Бурла – Притыка – Орехово – Новоандреевка» на участке между селом Новоандреевка и дорогой «Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан». Произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд до села Новоандреевка осуществляется со стороны Бурлы;

«Новоегорьевка – Титовка – Новичиха» в селе Сросты произошло разрушение земляного полотна. Альтернативный проезд через дороги «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – гр. Новосибирской области», далее по федеральной трассе А-322 «Барнаул – Рубцовск» и «Поспелиха – Новичиха – Волчиха»;

«Поспелиха – Новичиха – Волчиха» на участке между Селиверстово и Солоновкой образовался перелив;

«Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области» в селе Волчиха в районе моста. Есть альтернативный проезд по улично-дорожной сети в селе Волчиха.

Телефоны диспетчерских служб:

Дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 507-512;
дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63-14-59; 8-800-222-3169;
дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72;
дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

Тем временем из-за отсутствия дороги в алтайском селе Райгород люди сидят практически без еды.

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