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Опубликована карта выхода регионов из самоизоляции. Алтай на первом этапе

Федеральный штаб по коронавирусу опубликовал интерактивную карту выхода российских регионов из режима самоизоляции.

Карта выхода из самоизоляции.
Карта выхода из самоизоляции.
стопкоронавирус.рф

Есть 4 этапа выхода — каждому присвоен свой цвет. Согласно карте, Алтайский край находится на первом этапе.

«Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием», — разъяснили в оперштабе.

Стоит отметить, что среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) почти все регионы на первом этапе. Второй этап — в Омской области, нулевой — в Туве.

В Алтайском крае зарегистрировано 2659 случаев заражения коронавирусом. 1569 человек выздоровели. Число активных больных в настоящее время — 1071 человек.

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