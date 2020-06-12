Опубликована карта выхода регионов из самоизоляции. Алтай на первом этапе

Есть 4 этапа выхода — каждому присвоен свой цвет. Согласно карте, Алтайский край находится на первом этапе.

«Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием», — разъяснили в оперштабе.