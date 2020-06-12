Опубликована карта выхода регионов из самоизоляции. Алтай на первом этапе

Есть 4 этапа выхода — каждому присвоен свой цвет. Согласно карте, Алтайский край находится на первом этапе.
«Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием», — разъяснили в оперштабе.
Стоит отметить, что среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) почти все регионы на первом этапе. Второй этап — в Омской области, нулевой — в Туве.
В Алтайском крае зарегистрировано 2659 случаев заражения коронавирусом. 1569 человек выздоровели. Число активных больных в настоящее время — 1071 человек.