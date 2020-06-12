+66. Прирост зараженных COVID-19 на Алтае стабилен на протяжении недели

По данным на 12 июня в Алтайском крае за сутки зарегистрировали 66 заболевших коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, в последние дни показатель колеблется от 60 до 70. Так, на 11 июня прирост составил 69, далее 66, 68, 64, 63 — примерно одинаковое количество ежедневно.

За минувшие сутки зарегистрировали 2 смертельных случая. Умер главврач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман. У него выявили COVID-19, болезнь протекала в тяжелой форме.

Руководитель оперативного штаба региона, губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким Александра Григорьевича.

Второй случай смерти отнесли к иным причинам. За весь период скончались 37 взрослых, в том числе 20 случаев от COVID-19, 15 случаев — иные причины смерти, еще 2 случая — на экспертизе.

Из 66 новых заболевших: жители Барнаула — 26 человек, Кулундинского района — 7, Ребрихинского района — 5, Бийска — 4, Благовещенского района — 3, Каменского района — 3, Новоалтайска — 3, Тальменского района — 3, Павловского района- 2, Хабарского района — 2, Алтайского, Бийского, Залесовского, Калманского, Советского, Топчихинского, Целинного и Красногорского районов — по 1 человеку.

На 12 июня общее число заболевших — 2659 человек, в том числе 279 детей до 17 лет включительно. 132 случая — завозные (2 — из-за рубежа), 1838 — по контакту с ранее заболевшими, 283 — у больных внебольничной пневмонией, 653 — у заболевших ОРВИ, в 1723 случаях — бессимптомное течение.

Тяжелобольных — 37, из них на аппарате ИВЛ — 16. Всего выздоровело — 1337 (1176 взрослых и 161 ребенок). За прошедшие сутки выздоровело 98 человек (взрослые — 88, дети — 10).