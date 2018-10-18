Опубликованы фото самой красивой стюардессы в мире

Один из пассажиров выложил ее фото в Facebook, сообщает Daily Mail. Снимок сразу стал вирусным.

Бортпроводница — 24-летняя уроженка Малайзии Майбел Гуо — в красной униформе разносит закуски по салону самолета. Многие пользователи пришли в восторг от внешности стюардессы, пишет Lenta.ru.

«Как мне купить билет на один рейс вместе с ней?» — интересовались одни. «Я бы частенько нажимал кнопку „вызвать стюардессу“ во время этого полета», — шутили другие.

Некоторые посчитали такие комментарии неуместными, однако девушка была не против восторженных отзывов о ее внешности. «Я не понимаю, почему все так отреагировали на мои снимки. Но мне было очень приятно читать эти добрые слова», — сказала Гуо, пишет mail.ru.

Она также отметила, что в свободное время занимается танцами и обожает путешествовать по миру. Девушка добавила: «Я просто хочу быть хорошей бортпроводницей и делать полет других людей комфортнее».