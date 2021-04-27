Опубликованы рекомендации по оплате работы с 4 по 7 мая

При этом работодатель может самостоятельно установить повышенную оплату в эти дни.
Начисления за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будут производиться по правилам статьи 153 Трудового кодекса РФ, пишет bfm.ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая в стране будут нерабочими.
С предложением о «затяжных майских каникулах» выступил Роспотребнадзор. Свою инициативу глава ведомства Анна Попова объяснила тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу