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Жизнь

Опубликованы рекомендации по оплате работы с 4 по 7 мая

Министерство труда рекомендовало оплачивать работу сотрудникам с 4 по 7 мая в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе, говорится в сообщении ведомства.

Работа. Компьютер.
Работа. Компьютер.
СС0

При этом работодатель может самостоятельно установить повышенную оплату в эти дни.

Начисления за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будут производиться по правилам статьи 153 Трудового кодекса РФ, пишет bfm.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая в стране будут нерабочими.

С предложением о «затяжных майских каникулах» выступил Роспотребнадзор. Свою инициативу глава ведомства Анна Попова объяснила тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу

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