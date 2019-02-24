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Жизнь

Опубликованы фото и видео, как к границам космоса запустили космоплан с пассажиром

К границам космоса впервые запустили космоплан VSS Unity с пассажиром-испытателем на борту. Самолет-носитель отправила компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона.

Земля из космоса.
Земля из космоса.
nasa.gov

Самолет взлетел 22 февраля около с аэрокосмического порта в пустыне Мохаве в Калифорнии.

На борту космолета находились пилоты Дэйв Макай, Майкл Масуччи и специалист Virgin Galactic по работе с космическими туристами (астронавт-инструктор) Бет Мозес, которая и стала пассажиром корабля.

Она стала 571 человеком, который полетел в космос, и первой женщиной, совершившей полет на коммерческом корабле, пишет lb.ua.

На высоте примерно 13,5 км WhiteKnightTwo выпустил пассажирский корабль SpaceShipTwo, который смог подняться на 88 км над поверхностью Земли и вернулся обратно.

Как отмечает N+1, полет нельзя считать космическим, потому что высота 89,9 километра ниже линии Кармана (условная граница космоса на высоте около 100 километров). Другого мнения придерживается руководство компании, которое считает за линию начала космоса границу в 80 километров от поверхности Земли — точно такого же мнения придерживается и ВВС США.

Корабль компании Virgin Galactic VSS Unity предназначен для коротких туристических полетов в космос без выхода на земную орбиту. Тестовые полеты VSS Unity проходят с декабря 2016 года.

Virgin Galactic основана в 2004 году для организации коммерческих космических полетов, пишет «Росбалт».

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