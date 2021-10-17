Опубликовано фото приземления киноэкипажа в расчетном месте посадки

Есть посадка — космонавт Олег Новицкий и участники космического полёта Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю, говорится в сообщении Роскосмоса.

Точное время касания 07:35:44 по московскому времени.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «СоюзМС1"8 стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее.

«Друзья, я рад снова приветствовать всех с борта Международной космической станции! И сразу поздравляю Олега, Клима и Юлию с успешным возвращением на Землю! Следили и переживали всем экипажем! А мне было очень приятно работать с вами все эти 12 дней», — написал с борта МКС космонавт Антон Шкаплеров. Киноэкипаж на борту МКС. vk.com/roscosmos

10 вертолетов перед приземлением вылетали с оперативных аэродромов в Жезказгане и Караганде в расчетный район посадки в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Авиационная группа доставила к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков.

«Вызов»

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже больше недели находился на МКС, где проходили съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов».

На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся с космонавтом Олегом Новицким.

Съемки начались еще на подлете к МКС.