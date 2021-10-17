17 октября 9°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Опубликовано фото приземления киноэкипажа в расчетном месте посадки

Есть посадка — космонавт Олег Новицкий и участники космического полёта Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю, говорится в сообщении Роскосмоса.

Момент приземления киноэкипажа.
Момент приземления киноэкипажа.
vk.com/roscosmos

Точное время касания 07:35:44 по московскому времени.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «СоюзМС1"8 стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее.

«Друзья, я рад снова приветствовать всех с борта Международной космической станции! И сразу поздравляю Олега, Клима и Юлию с успешным возвращением на Землю! Следили и переживали всем экипажем! А мне было очень приятно работать с вами все эти 12 дней», — написал с борта МКС космонавт Антон Шкаплеров.

Киноэкипаж на борту МКС.
Киноэкипаж на борту МКС.
vk.com/roscosmos

10 вертолетов перед приземлением вылетали с оперативных аэродромов в Жезказгане и Караганде в расчетный район посадки в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Авиационная группа доставила к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков.

«Вызов»

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже больше недели находился на МКС, где проходили съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов».

На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся с космонавтом Олегом Новицким.

Съемки начались еще на подлете к МКС.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость