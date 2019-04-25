Американский журнал опубликовал фото самой красивой женщины планеты

По версии журнала People, американская актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты. Фото актрисы размещено на обложке спецвыпуска.

Артистка совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов и участие в движении помощи детям. Кроме того, она мать троих детей.

В интервью People 47-летняя актриса призналась, что в молодости не считала себя привлекательной, а родители никогда не делали комплименты ее внешности, пишет .

Гарнер отметила, что наиболее привлекательной чувствует себя, когда возвращается домой после фотосессии, а ее дети просят смыть косметику и распустить волосы.

«Я вижу в этом комплимент. Они хотят, чтобы я просто выглядела, как их мама», — сказала Дженнифер.

Дженнифер Гарнер — актриса и продюсер. Известна по таким фильмам, как «Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «Далласский клуб покупателей» и «День святого Валентина», «Призраки бывших подружек».

В 2018 году журнал People признал самой красивой женщиной планеты певицу Пинк. В 2017-м по версии People самой красивой стала американская актриса Джулия Робертс. Этого статуса «красотка» удостоилась пятый раз.

Ранее эксперты ресурса Missology, который специализируется на мире красоты, составили список стран, в которых живут самые красивые женщины. Победителями оказались представительницы Венесуэлы, на втором месте — филиппинки. В пятерку также вошли представительницы Мексики, Южной Африки и Вьетнама. В топ-20 попала и Беларусь, чьи красавицы расположились на 18-й строчке рейтинга.