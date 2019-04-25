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Жизнь

Американский журнал опубликовал фото самой красивой женщины планеты

По версии журнала People, американская актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты. Фото актрисы размещено на обложке спецвыпуска.

Дженнифер Гарнер.
Дженнифер Гарнер.
ole-hau by kinopoisk.ru, part from original

Артистка совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов и участие в движении помощи детям. Кроме того, она мать троих детей.

В интервью People 47-летняя актриса призналась, что в молодости не считала себя привлекательной, а родители никогда не делали комплименты ее внешности, пишет Lenta.Ru.

Гарнер отметила, что наиболее привлекательной чувствует себя, когда возвращается домой после фотосессии, а ее дети просят смыть косметику и распустить волосы.

«Я вижу в этом комплимент. Они хотят, чтобы я просто выглядела, как их мама», — сказала Дженнифер.

Дженнифер Гарнер — актриса и продюсер. Известна по таким фильмам, как «Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «Далласский клуб покупателей» и «День святого Валентина», «Призраки бывших подружек».

В 2018 году журнал People признал самой красивой женщиной планеты певицу Пинк. В 2017-м по версии People самой красивой стала американская актриса Джулия Робертс. Этого статуса «красотка» удостоилась пятый раз.

Ранее эксперты ресурса Missology, который специализируется на мире красоты, составили список стран, в которых живут самые красивые женщины. Победителями оказались представительницы Венесуэлы, на втором месте — филиппинки. В пятерку также вошли представительницы Мексики, Южной Африки и Вьетнама. В топ-20 попала и Беларусь, чьи красавицы расположились на 18-й строчке рейтинга.

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