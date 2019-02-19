Опубликовано фото «зубастой» новорожденной девочки

После родов врачи заметили, что из нижней десны новорожденной торчит молочный зуб.
Mum's shock as baby daughter is born with a tooth - and it's now 'massive' https://t.co/cvPRfCmjqT pic.twitter.com/Q2en6zYQkI— Daily Mirror (@DailyMirror) 17 февраля 2019 г.
Дантист порекомендовал матери ребенка не удалять зуб, если мать не собирается кормить младенца грудью, пишет «Росбалт».
Обычно зубы у детей начинают прорезаться в промежутке от четырех до семи месяцев после рождения.
Ранее сообщалось, что в Ираке женщина родила сразу семерых младенцев естественным путем.