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Жизнь

Опубликовано фото «зубастой» новорожденной девочки

В Великобритании родилась девочка с молочным зубом. Малышка появилась на свет в городе Блэкпул, пишет Blackpool Gazette.

Ребёнок. Улыбка. Зубы.
Ребёнок. Улыбка. Зубы.
Открытые источники в Интернете

После родов врачи заметили, что из нижней десны новорожденной торчит молочный зуб.

Дантист порекомендовал матери ребенка не удалять зуб, если мать не собирается кормить младенца грудью, пишет «Росбалт».

Обычно зубы у детей начинают прорезаться в промежутке от четырех до семи месяцев после рождения.

Ранее сообщалось, что в Ираке женщина родила сразу семерых младенцев естественным путем.

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