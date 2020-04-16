Опубликовано новое видео издевательств над заключенными сибирского СИЗО

Организация «Сибирь Правовая» опубликовала запись издевательств над одним из заключенных СИЗО № 4 в Анжеро-Судженске, сообщает « Тайга.инфо ».

По мнению координатора общественной организации Дмитрия Камынина, событие могло произойти в 2017 году.

На видео один из сотрудников ФСИН заставляет молодого заключенного приседать, бьет его по шее. Далее заставляет отжиматься и считать вслух, после давит кулаком в спину, затрудняя отжимания. На фоне этого в камере проходят обыски.

Предположительно, инцидент произошел в то же время, что и издевательства, о которых стало известно в начале 2020 года.

Как отмечает издания, в январе опубликовали видео, на котором сотрудники ФСИН заставляют выйти заключенных из камеры и начинают бить их по головам.

После Следственный комитет возбудил уголовное дело. В СК отметили, что установили личности «части сотрудников, принимавших участие в избиении».

Напомним, ранее одного из руководителей сибирской колонии ФСИН повысили после скандального видео.