Опубликовано видео «градовой бомбежки» итальянского побережья

Он продолжался несколько минут. Сотрудники ресторана Trabocco Punta Rocciosa сняли на видео, как огромные градины буквально разбивают поверхность моря. Они ударялись о воду с громким звуком и походили на сотни «бомбочек».
В результате шторма и крупного града пострадали несколько человек, пишет mail.ru. В числе последствий непогоды — разбитые стекла машин и витрин.
Ранее сообщалось, как метровый слой града накрыл мексиканский город — Гвадалахара оказался погребен под слоем льда. В некоторых районах толщина слоя льда достигла одного метра или больше.