Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июля 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Опубликовано видео «градовой бомбежки» итальянского побережья

На курорте Фоссачезия (восточное побережье Италии) прошел сильный шторм, сопровождающийся массивным градом.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Он продолжался несколько минут. Сотрудники ресторана Trabocco Punta Rocciosa сняли на видео, как огромные градины буквально разбивают поверхность моря. Они ударялись о воду с громким звуком и походили на сотни «бомбочек».

В результате шторма и крупного града пострадали несколько человек, пишет mail.ru. В числе последствий непогоды — разбитые стекла машин и витрин.

Ранее сообщалось, как метровый слой града накрыл мексиканский город — Гвадалахара оказался погребен под слоем льда. В некоторых районах толщина слоя льда достигла одного метра или больше.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость