Опубликовано видео, как двухэтажные поезда промчались по Крымскому мосту

Двухэтажные поезда без пассажиров проехали по Крымскому мосту. На нем тестируется железнодорожная инфраструктура и формируются локомотивные бригады, сообщает « Крыминформ ».

В компании «Гранд Сервис Экспресс» (оператор перевозок по мосту через Керченский пролив) подтвердили РБК, что в обнародованном ролике их составы.

В середине июня 2019 года завершилось строительство первого железнодорожного пути Крымского моста.

Первые на полуостров

Первые поезда на полуостров отправятся из Москвы и Петербурга 23 и 24 декабря. Цена билета в купе из Москвы в Симферополь составляет 2 тыс. 900 рублей, из Петербурга в Севастополь — в 3 тыс. 900 рублей, пишет bfm.ru.

Открытие грузовых перевозок ожидается в июне следующего года.

О двухэтажном поезде

1 ноября 2013 года на Казанском вокзале Москвы состоялось торжественное мероприятие в честь отправления в первый рейс первого двухэтажного поезда № 104/103 сообщением Москва — Адлер формирования «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество «РЖД»).