Опубликовано видео, как двухэтажные поезда промчались по Крымскому мосту

В компании «Гранд Сервис Экспресс» (оператор перевозок по мосту через Керченский пролив) подтвердили РБК, что в обнародованном ролике их составы.
Очевидцам удалось снять с разных ракурсов новые пассажирские поезда на Крымском мосту. Это тестовые поездки, пока составы курсируют без пассажиров. Но чего-то всем уже очень не терпится ????#Крым #Крыминформ #Крымскиймост #поезда #испытания pic.twitter.com/ZgIAfw1DQ1— Крыминформ (@crimeainform) 4 декабря 2019 г.
В середине июня 2019 года завершилось строительство первого железнодорожного пути Крымского моста.
Первые на полуостров
Первые поезда на полуостров отправятся из Москвы и Петербурга 23 и 24 декабря. Цена билета в купе из Москвы в Симферополь составляет 2 тыс. 900 рублей, из Петербурга в Севастополь — в 3 тыс. 900 рублей, пишет bfm.ru.
Открытие грузовых перевозок ожидается в июне следующего года.
О двухэтажном поезде
1 ноября 2013 года на Казанском вокзале Москвы состоялось торжественное мероприятие в честь отправления в первый рейс первого двухэтажного поезда № 104/103 сообщением Москва — Адлер формирования «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество «РЖД»).