Опубликовано видео, как киргизские рабочие виртуозно очистили провода от налипшего снега

Сильный снегопад привел к тому, что высоковольтные провода в столице Киргизии — Бишкеке — обросли снеговой «муфтой».

Под весом снега они опустились практически до земли.

Рабочим пришлось в срочном порядке изобретать способ очистить провода, пишет mail.ru. Они справились с заданием с мастерством виртуозов, свидетельствует видеозарисовка.

Между тем сильнейший снегопад облепил «снежной муфтой» провода и деревья в Алтайском крае. Уже несколько дней снег стойко держится на «объектах».

Из-за мокрого снега в Барнауле произошло 12 обрывов линий электропередач.

«У нас были опасения, что этой зимой будет более сложная, чем обычно, ситуация с нарушениями подачи электроэнергии, связанными с большим количеством снега. И мы предпринимали и предпринимаем все меры, чтобы снизить такие риски. На наших энергообъектах вывоз снега и его уборка осуществляется оперативно. Но остаются вопросы к управляющим организациям», — цитирует главного инженера БСК Андрея Лавринца пресс-служба компании.

Также 10 февраля из-за выпавшего тяжелого и мокрого снега работа аэропорта Барнаула была парализована.