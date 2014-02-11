Из-за мокрого снега в Барнауле произошло 12 обрывов линий электропередач

С 9 по 10 февраля в Барнауле из-за схода снега с крыш домов произошло 12 обрывов линий электропередач на сетях «Барнаульской сетевой компании». У энергетиков появились вопросы к управляющим компаниям.

Повреждения зафиксировали в частном секторе и в нескольких многоквартирных домах в районах Потока и Черемушек.

Снежные глыбы нарушили электроснабжение в домах на ул. Восточная, 98а, 100, ул. Тимуровская, 34,44, ул. Петра Сухова, 38. В течение часа сотрудники БСК восстановили подачу электроэнергии потребителям, но вопросы остались.

«У нас были опасения, что этой зимой будет более сложная, чем обычно, ситуация с нарушениями подачи электроэнергии, связанными с большим количеством снега. И мы предпринимали и предпринимаем все меры, чтобы снизить такие риски. На наших энергообъектах вывоз снега и его уборка осуществляется оперативно. Но остаются вопросы к управляющим организациям», — цитирует главного инженера БСК Андрея Лавринца пресс-служба компании.

Недобросовестно чистят снег не только УК, но и некоторые владельцы, говорят в БСК.

Например, 9 февраля из-за схода снега с крыши здания на ведомственной подстанции «Пресс», которая принадлежит заводу «Трансмаш», без света оказались социальные объекты, бойлерные, котельные и сотни потребителей в Октябрьском и Железнодорожном районах.

Как уже писал altapress.ru, оттепель, пришедшая на смену метелям, доставила Алтайскому краю массу проблем: падали деревья, с крыш сходили «лавины», закрывался аэропорт, под массой ледяной глыбы в Камне-на-Оби погиб мужчина. На дорогах Барнаула — многочисленные ДТП и заторы.