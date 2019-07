Дурачась, двое мужчин практически идеально повторили легендарный прыжок на пляже, вызвав смех и аплодисменты зрителей.

Фильм «Грязные танцы» вышел на экраны в 1987 году. Мелодрама задумывалась как малобюджетная, но стала одной из наиболее кассовых в прокате, пишет mail.ru. Композиция The Time of My Life, под которую герои исполняют финальный танец, получила «Оскар» и «Золотой глобус».