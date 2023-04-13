Опубликовано видео, как полтергейст появился в лесу

В ролике, по мнению автора присутствует полтергейст, пишет kugvesti.ru.

Видео «родом» из Республики Башкортостан — Кугарчинский район, село Мраково. Название населенного пункта говорит само за себя.

Андрей Лариков — автор произведения — уверен, что в объектив камеры попал полтергейст. Чем черт не шутит?

Ранее томские полицейские расследовали дело о полтергейсте. Правоохранителям пришлось проводить проверку заявления жителей села Маракса, которые пожаловались на действия непонятных сил, двигающих мебель и бросающих ножи. Полицейские подтвердили — в помещениях происходят необъяснимые явления. В рапорте на имя начальника областного главка написано, что жильцы дома рассказывают, что несколько суток по комнатам летали различные предметы, включая холодное оружие, падала мебель, валились на пол книги с полки, а «из пустой комнаты вылетела палка».

Местная епархия назвала это духами зла.