13 апреля
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Жизнь

Опубликовано видео, как полтергейст появился в лесу

В сети появилось видео, которое в лесу снял россиянин.

Кадр из фильма "Охотники за привидениями".
Кадр из фильма "Охотники за привидениями".
kinopoisk.ru

В ролике, по мнению автора присутствует полтергейст, пишет kugvesti.ru.

Видео «родом» из Республики Башкортостан — Кугарчинский район, село Мраково. Название населенного пункта говорит само за себя.

Андрей Лариков — автор произведения — уверен, что в объектив камеры попал полтергейст. Чем черт не шутит?

Ранее томские полицейские расследовали дело о полтергейсте. Правоохранителям пришлось проводить проверку заявления жителей села Маракса, которые пожаловались на действия непонятных сил, двигающих мебель и бросающих ножи. Полицейские подтвердили — в помещениях происходят необъяснимые явления. В рапорте на имя начальника областного главка написано, что жильцы дома рассказывают, что несколько суток по комнатам летали различные предметы, включая холодное оружие, падала мебель, валились на пол книги с полки, а «из пустой комнаты вылетела палка».

Местная епархия назвала это духами зла.

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