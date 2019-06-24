Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июня 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Опубликовано видео, как сотрудники японского зоопарка гонялись за плюшевым львом

Японский зоопарк провел учения на случай поимки сбежавшего из клетки хищника. В роли беглеца выступил аниматор в костюме льва.

Лев в барнаульском зоопарке зимой.
Лев в барнаульском зоопарке зимой.
Анна Зайкова

«Хищнику» дали задание перемещаться по территории зоопарка, а сотрудники должны были безопасно окружить его и изолировать.

Во время «погони» случилось несколько забавных инцидентов. В какой-то момент «лев» напал на сотрудника зоопарка, слегка толкнув через сетку. Охранник не устоял и растянулся на асфальте.

Однако «беспределу» зверя положили конец — наглеца догнали на автомобиле и «усыпили» дротиками, пишет mail.ru.

Видео с погоней за «львом» стало вирусным.

Подобные учения в Японии проводятся часто из-за землетрясений.

Между тем в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» с весны родилось 50 разных детенышей. Одни животные еще слишком маленькие: они прячутся от людей и не отходят от своих родителей. Другие окрепли и резвятся на глазах у барнаульцев.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость