Опубликовано видео, как сотрудники японского зоопарка гонялись за плюшевым львом

Японский зоопарк провел учения на случай поимки сбежавшего из клетки хищника. В роли беглеца выступил аниматор в костюме льва.

«Хищнику» дали задание перемещаться по территории зоопарка, а сотрудники должны были безопасно окружить его и изолировать.

Во время «погони» случилось несколько забавных инцидентов. В какой-то момент «лев» напал на сотрудника зоопарка, слегка толкнув через сетку. Охранник не устоял и растянулся на асфальте.

Однако «беспределу» зверя положили конец — наглеца догнали на автомобиле и «усыпили» дротиками, пишет mail.ru.

Видео с погоней за «львом» стало вирусным.

Подобные учения в Японии проводятся часто из-за землетрясений.

Между тем в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» с весны родилось 50 разных детенышей. Одни животные еще слишком маленькие: они прячутся от людей и не отходят от своих родителей. Другие окрепли и резвятся на глазах у барнаульцев.