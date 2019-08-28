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Жизнь

Опубликовано видео запредельного «плоского штопора» на Су-57

Опубликованы кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Истребители пятого поколения Су-57.
Истребители пятого поколения Су-57.
kremlin.ru

До самого последнего времени «плоский штопор» считался критическим режимом полета, предшествующим катастрофе, отмечает «Российская газета».

На некоторых типах самолетов из него можно было выбраться. «Приручить» штопор удалось лишь с появлением двигателей с управляемым вектором тяги.

«Это очень интересное ощущение. Всю жизнь нам долбили — и в училище, и инструкторы: штопор — беда, авария. А теперь это фигура пилотажа, в которой поведение самолета можно и нужно контролировать», — признался командир истребительного авиаполка ВКС России, летающий на Су-30СМ.

Штопор — движение самолета по крутой нисходящей спирали с одновременным вращением вокруг всех трех его осей. Штопору предшествуют потеря скорости и сваливание. Опасность такого полета в неэффективности рулей, быстрой потере высоты и дезориентации пилота, пишет bfm.ru.

От сваливания истребителя МиГ-15УУТИ погиб Юрий Гагарин.

Су-57 – перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения.
Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения.
ru.wikipedia.org

С появлением сверхманевренных истребителей стало возможным вводить самолет в контролируемый плоский штопор и выходить из него в нужной точке.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения.

Ранее сообщалось, что самолет президента России Владимира Путина на подлете к Ахтубинску сопровождало звено истребителей Су-57. Шесть новейших истребителей поднялись в воздух с аэродрома Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова, чтобы встретить борт № 1.

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