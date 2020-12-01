Опять фотографировать! Барнаульцев восхитил «сказочный» иней в первый день зимы

Напомним, Алтайский край продолжает испытывать влияние антициклона. В ближайшие несколько дней в регионе будет спокойная морозная погода.
Ночью местами температуры воздуха почти достигнут отметки в -30 градусов.
Еще вчера барнаульцы все утро делились в соцсетях снимками «туманных» улиц, но 1 декабря их снова ждал сюрприз: в первый день зимы ударил легкий мороз и деревья покрылись сверкающим инеем. Опять фотографировать! Смотрите нашу подборку из Instagram.
Напомним, Алтайский край продолжает испытывать влияние антициклона. В ближайшие несколько дней в регионе будет спокойная морозная погода.
Ночью местами температуры воздуха почти достигнут отметки в -30 градусов.
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