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Жизнь

Опять фотографировать! Барнаульцев восхитил «сказочный» иней в первый день зимы

Еще вчера барнаульцы все утро делились в соцсетях снимками «туманных» улиц, но 1 декабря их снова ждал сюрприз: в первый день зимы ударил легкий мороз и деревья покрылись сверкающим инеем. Опять фотографировать! Смотрите нашу подборку из Instagram.

Утро 1 декабря в Барнауле.
Утро 1 декабря в Барнауле.
Instagram.com

Напомним, Алтайский край продолжает испытывать влияние антициклона. В ближайшие несколько дней в регионе будет спокойная морозная погода.

Ночью местами температуры воздуха почти достигнут отметки в -30 градусов.

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