Опять метель. Какая погода ждет Алтайский край на выходных

Погода в Алтайском крае 15 декабря
Ночью прогнозируют −13… −18 градусов, местами в северных районах температура воздуха опустится до -23 градусов.
Днем будет −10… −15 градусов.
В отдельных районах небольшой снег, утром местами изморозь, на дорогах сильная гололедица.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5−10 м/с.
Погода в Барнауле 15 декабря
Ночью синоптики обещают −18… −20 градусов, днем −11… −13 градусов.
Временами небольшой снег, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5−10 м/с.
В условиях сильной непогоды от дальних поездок автолюбителям советуют воздержаться. Пешеходам также стоит быть крайне осторожными.
Подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи. Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните на единый телефон экстренных служб 112.