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14 декабря -6°C

Опять метель. Какая погода ждет Алтайский край на выходных

14 и 15 декабря в Алтайском крае и Барнауле продержится снежная погода, местами с сильными метелями и усилением ветра, говорится в прогнозе краевого ЦГМС. 14 декабря в крае -4. +1 градус, в северо-западных районах до -9 и будет холодать в течение дня. Местами порывы ветра достигнут 15 м/с. Аналогичная ситуация и в Барнауле.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Погода в Алтайском крае 15 декабря

Ночью прогнозируют −13… −18 градусов, местами в северных районах температура воздуха опустится до -23 градусов.

Днем будет −10… −15 градусов.

В отдельных районах небольшой снег, утром местами изморозь, на дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Барнауле 15 декабря

Ночью синоптики обещают −18… −20 градусов, днем −11… −13 градусов.

Временами небольшой снег, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5−10 м/с.

В условиях сильной непогоды от дальних поездок автолюбителям советуют воздержаться. Пешеходам также стоит быть крайне осторожными.

Подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи. Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните на единый телефон экстренных служб 112.

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