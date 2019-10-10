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Жизнь

Опять за +20: какая погода будет в Алтайском крае 10 октября

Период теплой и сухой погоды продолжается в Алтайском крае. 10 октября в регионе местами столбики термометров преодолеют отметку в +20 градусов.

В барнаульском дендрарии
В барнаульском дендрарии
Анна Зайкова

Согласно информации регионального Гидрометцентра, дневные температуры в крае составят +16…+21 градус, в восточных районах местами будет +11…+16 градусов.

При этом минувшей ночью было всего около 0 градусов.

Осадков в регионе не ожидается, в утренние часы местами возможен туман. Ветер восточный, 4−9 метров в секунду.

В Барнауле будет также без осадков. Дневные температуры в краевой столице составят +16…+18 градусов. Ветер восточный, 4−9 метров в секунду.

Ранее altapress.ru сообщал, что на фоне теплой погоды в Барнауле второй раз за год распустилась верба.

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