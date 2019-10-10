Опять за +20: какая погода будет в Алтайском крае 10 октября

Согласно информации регионального Гидрометцентра, дневные температуры в крае составят +16…+21 градус, в восточных районах местами будет +11…+16 градусов.
При этом минувшей ночью было всего около 0 градусов.
Осадков в регионе не ожидается, в утренние часы местами возможен туман. Ветер восточный, 4−9 метров в секунду.
В Барнауле будет также без осадков. Дневные температуры в краевой столице составят +16…+18 градусов. Ветер восточный, 4−9 метров в секунду.
Ранее altapress.ru сообщал, что на фоне теплой погоды в Барнауле второй раз за год распустилась верба.