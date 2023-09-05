Оранжевый день и другие необычные праздники 5 сентября

День опозданий, день ухотрепальщиков и другие интересные праздники, которые отмечают в мире 5 сентября.

Оранжевый день

5 сентября в праздничном календаре необычных дат отмечен, как Оранжевый день. У большинства людей оранжевый цвет ассоциируется с солнцем, радостью и счастьем. В арт-терапии оранжевый используется при работе с тревожными депрессивными состояниями, усталостью и апатией. История и цель появления Оранжевого дня не известны. Скорее всего, он связан с осенью – самым красочным временем года.

Благотворительная акция «Подари сердцам жизнь!» СС0.

Международный день благотворительности

Ежегодно, 5 сентября во всем мире отмечается Международный день благотворительности. Этот праздник был учрежден в 2012 году, Генассамблеей ООН. Его главной целью является повышение осведомленности лиц, желающих принять участие в благотворительной, волонтерской и филантропической деятельности.

Часы. unsplash.com

День опозданий

Этот день можно смело считать праздником тех, кто любит до последнего оттягивать момент, чтобы подняться с постели или выйти из дома, в итоге всегда и везде опаздывает.

Ухо. СС0

День ухотрепальщиков

5 сентября во многих странах мирах отмечается такой веселый и необычный праздник, как День ухотрепальщиков. Так что если вы давно планировали потрепать кому-то уши – у вас есть отличный повод сделать это. Главное не переусердствуйте.

День капы для зубов

Первоначально капы использовались некоторыми спортсменами (боксерами, хоккеистами и др.) для защиты зубов во время спортивных состязаний. Сегодня же существуют специальные капы, предназначенные для исправления прикуса и выравнивания зубов.