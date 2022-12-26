Ораторское мастерство. Как искусно вести переговоры, рассказал эксперт

Как «прокачать» ораторское мастерство и искусно вести переговоры, рассказал эксперт. Об этом пишет rb.ru.

Хорошо подготовьтесь

По словам эксперта, следует изучить потребности другой стороны переговоров. Он рекомендует изучить проблемы оппонента, а также продумать их решение.

На контрасте

Эксперт советует сначала сделать крайне выгодные или невыгодные предложения. Так, утверждает он, реальные условия будут смотреться более выгодными (контраст).

Будьте первым

Лучше начинать переговоры первым, уверяет эксперт. Так, по его мнению, легче взять контроль над встречей.

Открытые вопросы

По словам эксперта, стоит избегать закрытых вопросов (с ответами «да» и «нет»). Важно разговорить собеседника. Тогда переговоры могут закончиться удачно.

Дружеская атмосфера

Переговоры лучше проводить в позитивной обстановке. Это, отмечает эксперт, позволяет получить превосходство в решении вопроса.

Рукопожатие. из свободных источников

Поведение как у оппонента

Еще один прием — сымитировать поведение оппонента. Повторять его язык тела стиль речи, тон и громкость голоса.

Страхи и отказы

Не следует бояться отказать оппоненту. Условия должны быть взаимовыгодными.

Сотрудничество

Необходимо стремиться к сотрудничеству, подчеркивает эксперт. Беседа не должна превращаться в лекцию.