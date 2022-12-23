23 декабря
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Политика

Путин подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Президент Владимир Путин заявил, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

Путин подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть. Предположительно, 26−27 декабря.

«Вы знаете, указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник вторник», — сказал лидер страны.

Он назвал это «предупредительными мерами».

Напомним, потолок цен на нефть вступил в силу 5 декабря. ЕС прекратил принимать нефть из России, которую перевозят по морю.

Страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель. Подробнее — в материале altapress.ru.

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