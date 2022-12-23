Путин подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Путин подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть. Предположительно, 26−27 декабря.
«Вы знаете, указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник вторник», — сказал лидер страны.
Он назвал это «предупредительными мерами».
Напомним, потолок цен на нефть вступил в силу 5 декабря. ЕС прекратил принимать нефть из России, которую перевозят по морю.
Страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель. Подробнее — в материале altapress.ru.
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