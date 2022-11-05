5 ноября
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Экономика

Ввести потолок цен на российскую нефть договорились западные страны

Страны Запада договорились ввести потолок цен на российскую нефть, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

По информации изданий, США с союзниками пришли к соглашению о том, когда потолок цен будет распространяться на отечественную нефть.

Каждая партия российской нефти, которую перевозят по морю, будет попадать под ограничение цен, если ее впервые продают покупателю на суше.

«Повторные продажи той же нефти не должны попадать под ограничение», — уточнил собеседник.

При этом, как утверждается, посреднические сделки должны попадать под ограничение.

Но, если груз не переработали в нефтепродукты, то им снова можно торговать в море без ограничения, сказал он.

Ранее Россия вернулась к зерновой сделке. Что означал выход из нее — в нашем материале.

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